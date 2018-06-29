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День семьи, любви и верности отметят в районе с помощью мастер-классов
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День семьи, любви и верности отметят в районе с помощью мастер-классов 

Управа Таганского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Перед грядущим Днем семьи, любви и верности в Центре эстетического и творческого развития детей и юношества «Гармония» 5 июля пройдут мастер-классы для юных гостей и их родителей.
— Всем пришедшим продемонстрируют, как наносить аквагрим и изготавливать красивые поделки и аппликации из бумаги, — рассказала руководитель досугового учреждения Ирина Макарова.
По ее словам для всех желающих организуют конкурсы и викторины.
Желающих научиться новым умениям приглашают в 17:00. Посещение свободное. Место проведения занятий будет известно позже.
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