Родителям мальчика, раздавшего Wi-Fi в роуминге, пришел счет на полмиллиона рублей

Мальчик дал возможность выйти в Сеть сразу нескольким пассажирам автобуса, на котором он путешествовал.

Неприятный случай произошел с жителем города Джержинск из Республики Беларусь Валерием Маценовичем. Его 11-летний сын во время путешествия на автобусе в Болгарию оставил отца без суммы, равной почти полумиллиону российских рублей.

Мальчик, не зная, что в роуминге пользоваться интернетом очень дорого, не только сам сидел в Сети, но и раздал его в качестве Wi-Fi всем пассажирам.

Сын как настоящий друг раздал интернет на весь автобус. Он не знал, что это дорогое удовольствие,

— рассказал житель Дзержинска Валерий Маценович местному СМИ finance.tut.by.

Известно, что в автобусе было примерно 50 детей, но интернетом воспользовалось около 15 человек. Они успешно смотрели фильмы и играли в онлайн-игры. В этот момент дети были на экскурсии на Украине, в Болгарии и Румынии. А через некоторое время отцу мальчика, на которого и зарегистрирован номер, пришел счет. В нем мужчина увидел ужасающую цифру — 14,5 тысяч рублей (около 450 тысяч российских рублей).

Семья уже обратилась в МТС , желая хоть как-то разрешить данную проблему в свою пользу.

Мы в сумме с женой зарабатываем около 500 долларов в месяц на двоих. 7500 долларов — это просто катастрофа. Помощи со стороны нет. Мы обращались в МТС, пока идет обсуждение вопроса, приходят данные из стран, в которых это происходило. Сейчас работают технический отдел и отдел безопасности по вопросу списания этой суммы. Ждем, молимся, надеемся, что все-таки частично нам эту сумму спишут,

— рассказал мужчина.

По его словам, «сын очень расстроен, он понял, конечно, всю эту ситуацию». В компании журналистам данный случай пока не прокомментировали.

Фото: shutterstock.com