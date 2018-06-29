Мария Шумакова соблазняет поклонников фото в шнурованном бикини, едва сдерживающим ее пышную грудь 

29-летняя звезда сериала «Сладкая жизнь» поделилась сочным фото в бикини.
Мария Шумакова отлично знает свои сильные стороны и время от времени дразнит поклонников фотографиями пышной груди. Актриса уже даже нашла закономерность: пикантные снимки набирают гораздо больше лайков и внимания фолловеров, чем остальные кадры. Вот и несколько минут назад в Instagram Шумаковой появилось новое горячее фото. Мария позирует лежа на траве в красном бикини со шнуровкой.
— подписала снимок Мария.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Свои пышные достоинства Шумакова демонстрировала и в скандальном сериале «Сладкая жизнь». В некоторых откровенных сценах Мария снималась обнаженной.
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Фото:Instagram