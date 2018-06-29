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В районах Зеленограда проходят народные конкурсы палисадников
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В районах Зеленограда проходят народные конкурсы палисадников 

Префектура Зеленоградского административного округа 54 минуты назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Депутаты муниципальных округов Зеленограда приглашают жителей принимать участие в народных районных конкурсах палисадников и цветников.
В районе Савелки конкурс муниципального округа «Цветы у дома 2018» стартовал 1 июня. Депутаты приглашают жителей, предприятия, учреждения, общественные организации принять в нем участие. Заявки на участие в конкурсе можно подать в письменной форме по адресу: корпус 348, кабинеты 2-4, устно по телефонам: 8 (499) 734-11-81, 8 (499) 735-33-60, либо направить сообщение по электронной почте: msavelki@mail.ru.
В районе Силино конкурс «Самый нарядный палисадник» стартовал 20 мая. Каждый год он собирает все больше инициативных граждан, которые радуют нас своими цветниками, создавая красоту своим трудом, усердием, заботливо и трепетно продлевая лето. Заявки на участие в конкурсе принимаются как от жителей района Силино, так и от организаций и учреждений. Заявить о желании участвовать в конкурсе можно как по телефону 8 (499) 710-81-55, так и сообщением на электронную почту: info@silino.ru. Окончание конкурса — 20 августа 2018 года. Победители и участники муниципального конкурса будут отмечены на праздничных мероприятиях, посвященных Дню города, в сентябре 2018 года.
Конкурсы народных палисадников также проходят в районах Старое Крюково и Крюково.
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