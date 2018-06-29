Социальный работник Ирина Силаева: «Главное — уметь выслушать и понять человека»

Перестройка и последовавший за ней кризис круто изменили жизнь многих людей. Специалисты, особенно занятые в высокотехнологичных сферах, нередко теряли работу и были вынуждены искать другие занятия. Кто-то с трудом дождался времени возрождения и вернулся к любимой работе. А кто-то, напротив, нашел себя на новом поприще.

Так случилось и с Ириной Петровной Силаевой, в прошлом — конструктором-технологом по системам автоматизации.

В 1993 году семья Силаевых перебралась из Москвы в Зеленоград. Ирина Петровна растила двоих сыновей, и прожить на одну зарплату мужа было трудно.

Основные предприятия Зеленограда, где могли бы пригодиться ее навыки, переживали не лучшие времена: тем специалистам, которые еще оставались, задерживали зарплату, и новых брать было некуда и не на что. Даже преподавателем информатики устроиться не получилось.

И тогда Ирина Петровна пришла работать в систему социального обслуживания. Не бог весть какая зарплата (в те времена сейчас соцработников в этом отношении сильно «подтянули»), но все же есть, и график работы позволял присматривать за своими детьми.

Но оказалось, что новая специальность — вовсе не приработок по необходимости. Вскоре Ирина Петровна поняла, что она нашла свое. Сейчас она — социальный работник в отделении социального обслуживания на дому в филиале «Крюково» ГБУ ТЦСО «Зеленоградский». Она оказывает социальные услуги на дому двенадцати подопечным. Пять-шесть человек в день (иногда больше) нужно обслужить.

Что такое обслуживание на дому? Это помощь одиноким людям, которые по возрасту или по болезни не могут самостоятельно покинуть квартиру и вынуждены жить в четырех стенах. Покупки в магазинах и аптеке, почта, уборка. В поликлинику на обследование надо помочь добраться.

Выборы — да, и выборы тоже! К таким людям, если они изъявили желание голосовать, члены избирательных комиссий приходят на дом, и присутствие соцработника здесь обязательно! Кстати, о выборах. Ирина Петровна — член участковой избирательной комиссии с 2007 года, а с 2011 года — председатель УИК.

— Скажите, есть ли у вас любимые подопечные?

— Люди все разные, хороших, конечно, больше, но любимыевсе! Если по возрасту или по болезни уходит из жизни подопечный — это как личная потеря…

— Что в вашей работе главное?

— Принести продукты, прибрать комнату — это, конечно, важно, в этом и заключается нашаработа. Но для получателей социальных услуг на дому оченьважно, чтобы их выслушали, поняли, посопереживали. У некоторых людей старшего поколенияи людей с ограничением жизнедеятельности в душе таится обида на судьбу. Бывает, что эти обидывыплескиваются и на нас. А выговорится человек — вот и настроение у него уже поднимается, ичувствовать себя лучше начинает. Мы — как громоотводы.

— Непросто это?

— Конечно! Но если есть необходимость, всегда можно проконсультироваться с психологом, посетить мастерскую бесконфликтного общения или занятияпо эмоционально-волевой релаксации в нашем учреждении. Хотяя, в общем, сама справляюсь. Ведьи положительных эмоций моидрузья-подопечные дарят массу!Они меня ждут, они мне рады, иэто главная награда за мой труд.

Я счастливый человек! Жена, мама, бабушка, социальный работник! И рада, что частичку счастья я могу подарить как своимродным, так и получателям социальных услуг.