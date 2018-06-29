Пополнить гарем и выпить кофе втридорого предложили арабскому шейху в Таганроге

Ради отличного сюжета журналист готов на все. Даже заплатить за чашечку кофе 500 рублей. Владимир Стародубов из Таганрога решил узнать реакцию местных жителей на болельщиков из Саудовской Аравии. Мужчина надел национальный костюм и прогулялся по городу.

Свою минуту славы он получил сразу, к нему подходили сделать сэлфи, познакомиться и даже предложили пополнить свой гарем. Но кроме доброжелательного интереса пробудил «арабский шейх» в жителях Таганрога и жажду наживы.

"Заказал чашечку кофе, принесли счет на 500 рублей. Пришлось делать выбор: остаться неузнанным лохом или раскрыть себя. Жадность взяла верх, я снял арафатку и произнес, что свой и что эспрессо не может столько стоить" — делится своей историей Владимир страничке в Facebook.