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Сегодня конкурс «Московские мастера» выявит лучшего продавца столицы
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Сегодня конкурс «Московские мастера» выявит лучшего продавца столицы 

Вестник Бутова 1 час назад
В городском конкурсе «Московские мастера» примут участие 15 продавцов. А сам конкурс профессионального мастерства по специальности «продавец» пройдёт 29 июня на территории Музея кулинарного искусства.
О состязании продавцов сообщила пресс-служба Департамента торговли и услуг Москвы.
В конкурсе примут участие 15 продавцов из 11 округов столицы. В числе конкурсантов будут и работники крупных сетевых компаний.
Жюри определит победителей в нескольких номинациях. Кроме того, самого юного участника ждёт специальный приз.
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