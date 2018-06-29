Сегодня конкурс «Московские мастера» выявит лучшего продавца столицы

В городском конкурсе «Московские мастера» примут участие 15 продавцов. А сам конкурс профессионального мастерства по специальности «продавец» пройдёт 29 июня на территории Музея кулинарного искусства.

О состязании продавцов сообщила пресс-служба Департамента торговли и услуг Москвы.

В конкурсе примут участие 15 продавцов из 11 округов столицы. В числе конкурсантов будут и работники крупных сетевых компаний.

Жюри определит победителей в нескольких номинациях. Кроме того, самого юного участника ждёт специальный приз.