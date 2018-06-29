В сеть попало фото беременной 34-летней Пиппы Миддлтон, играющей в теннис

Даже беременность не может лишить Пиппу возможности играть в любимый теннис. По словам сестры Кейт Миддлтон, сейчас она находится на 5 месяце беременности и продолжает вести активный образ жизни. В своем новом интервью для кулинарного журнала Waitrose Weekend Пиппа рассказала подробности своего рациона питания, а также о физических нагрузках.