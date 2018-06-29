У LG Group появился новый лидер

Группу компаний LG Group возглавил Ку Кванг Му — наследник бывшего директора Ку Бона Му. Новый гендиректор планирует увеличить темпы роста активов LG и поднять холдинг на новый уровень.

«Если есть какие-то области, которые нуждаются в изменениях, я сделаю все для их улучшения и приложу все усилия, чтобы создать основу для роста холдинга в долгосрочной перспективе», — цитирует Ку Кванг Муна Yonhap.

Решение о назначении приняла на собрании акционеров 29 июня. Сейчас Ку Кванг Му является держателем 6,24% акций, однако после вступления в силу завещания он унаследует 11,28% акций, в результате чего станет главным акционером холдинга.

Отец нового директора Ку Бон Му ушёл из жизни в конце мая. За плечами 73-летнего мужчины было несколько нейрохирургических операций. С января 2018 года состояние гендиректора врачи оценивали, как критическое.