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У LG Group появился новый лидер
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У LG Group появился новый лидер 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Группу компаний LG Group возглавил Ку Кванг Му — наследник бывшего директора Ку Бона Му. Новый гендиректор планирует увеличить темпы роста активов LG и поднять холдинг на новый уровень.
«Если есть какие-то области, которые нуждаются в изменениях, я сделаю все для их улучшения и приложу все усилия, чтобы создать основу для роста холдинга в долгосрочной перспективе», — цитирует Ку Кванг Муна Yonhap.
Решение о назначении приняла на собрании акционеров 29 июня. Сейчас Ку Кванг Му является держателем 6,24% акций, однако после вступления в силу завещания он унаследует 11,28% акций, в результате чего станет главным акционером холдинга.
Отец нового директора Ку Бон Му ушёл из жизни в конце мая. За плечами 73-летнего мужчины было несколько нейрохирургических операций. С января 2018 года состояние гендиректора врачи оценивали, как критическое.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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