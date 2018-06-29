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Интерпол помог россиянке найти брата в Беларуси спустя 30 лет
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Интерпол помог россиянке найти брата в Беларуси спустя 30 лет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сотрудники Интерпола помогли пожилой жительнице города Зима Иркутской области найти в Беларуси единственного оставшегося родственника, с которым она утратила связь еще в далеком 1986 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу управления МВД РФ по Иркутской области.
Более 30 лет назад Валентина Капшукова в последний раз видела своего брата, который в конце 1980-х годов уехал из родного города, не оставив о себе контактной информации. Казалось, что родственная связь утеряна навсегда. На протяжении долгих лет женщина безуспешно писала запросы в различные ведомства, обращалась за помощью на федеральные телеканалы. Розыском занимались сотрудники местных правоохранительных органов.
После того как выяснилось, что на территории России мужчина не проживает, к розыску подключился Интерпол. Оперативные мероприятия для установления местонахождения без вести пропавшего были организованы на территории европейских государств.
Спустя несколько недель страна проживания и адрес брата полицейскими были установлены. «Беларусь, город Гродно», — доложили сыщики данные о пропавшем гражданине.
"Контактную информацию стражи правопорядка передали пенсионерке, которая созвонилась с братом, а сейчас готовится к поездке, чтобы увидеть родного человека", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.
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