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Безбородов — арбитр года по версии РФС
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Безбородов — арбитр года по версии РФС 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В пятницу, 29 июня, в Доме футбола прошло очередное заседание Исполкома РФС, на котором в числе прочего был утвержден список лауреатов — лучших игроков, тренеров, арбитров и команд РФ по итогам футбольного сезона 2017/18. Лучшим арбитром года стал 45-летний Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.
Смолов — лучший игрок сезона-2017/18 по версии РФС // Семин — лучший тренер сезона в РФПЛ, «Локомотив» — лучшая команда // Головин лучший молодой игрок года по версии РФС // Назван список 33 лучших игроков сезона в РФПЛ
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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