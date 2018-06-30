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В РФС оценили уровень голландских арбитров матча Россия — Испания
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В РФС оценили уровень голландских арбитров матча Россия — Испания 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: Газета.Ru
В РФС дали оценку уровню голландских арбитров, которым предстоит судить на ЧМ-2018 игру сборной России с командой Испании в 1/8 финала, передает ФБА «Экономика сегодня».
Судья Бьорн Кейперс считается одним из лучших в Европе. Он входит в число немногих арбитров, работавших в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов. Об этом заявил глава судейского комитета РФС Николай Левников.
Россияне сыграют с испанцами 1 июля в «Лужниках». Подопечные Станислава Черчесова вышли из группы со второго места, набрав в двух первых играх шесть очков, но затем уступив Уругваю. Испанцы начали групповой этап с ничьей в матче с Португалией, затем одержали победу над Ираном и вновь сыграли вничью с Марокко.
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