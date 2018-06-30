Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников оценил уровень голландского арбитра Бьорна Кейперса, который обслужит матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Испании.
"Кейперс — один из лучших судей в Европе, один из немногих, кто судил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы", — цитирует Левникова "РИА Новости".
Подопечные Станислава Черчесова сыграют против Испании 1 июля на стадионе «Лужники».
"Газета.Ru" следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.
Ранее сообщалось, что ассистентами Кейперса будут его соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.