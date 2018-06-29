Канделаки отреагировала на секс-скандал на ЧМ-2018

По мнению медиаменеджера и телеведущей Тины Канделаки, на фоне обсуждения поведения россиянок на ЧМ–2018 все забыли о мужчинах.

«Ну, ладно бразильцы, бразильянки в городе, в шортах и со всеми вытекающими последствиями. Приходится быть в двойной форме. Женщин все обсуждают, а про мужиков совсем забыли. Они же в опасности», — написала журналистка и медиаменеджер тина Канделаки в микроблоге Twitter.

Так она прокомментировала скандал в соцсетях, разгоревшийся накануне. Колумнист « Московского комсомольца » Платон Беседин раскритиковал россиянок, которые, по его мнению, ведут себя непристойно, приставая и провоцируя иностранных болельщиков на интимные отношения.

Женщины потребовали извинений от издания и Беседина, заявив о сексистской подоплеке текста.

«Публикации такого рода непозволительны. За этот текст перед всеми российскими женщинами нужно извиниться и его автору, и разместившему статью изданию», — заявила, в частности, РИА «Новости» заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина

По ее словам, у автора «огромный мешок обид с мужскими комплексами», а говорить о нравственности и морали нужно в другом формате и тоне.