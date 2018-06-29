Дочь Дженнифер Лопес написала книгу

Дочь Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) в полной мере унаследовала свойственный ее матери дух предпринимательства и креативности. Эмме, которой 10 лет, готова издать собственную книгу, и мама ей в этом помогает.

Публикация от French Acc💕#JLoversFrench #H50 (@jlover24_h50)

29 Июн 2018 в 2:09 PDT В четверг певица выложила в Insta видео с дочерью Эмме. Они запечатлены в машине во время поездки на очень важную деловую встречу. «Сегодня особенный день. Эмме и я направляемся на встречу с книгоиздателями для того, чтобы обсудить идею, которая у нее есть для книги», — сказала Лопес поклонникам.

У юной писательницы было уже несколько встреч за один день. «Мы очень взволнованы. У нас было три встречи сегодня», — рассказала Дженнифер. Она также выложила фотографию, на которой девочка держит листы, на них написано заглавие ее книги: «Господь, помоги мне!»