Дочь Дженнифер Лопес написала книгу 

Дочь Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) в полной мере унаследовала свойственный ее матери дух предпринимательства и креативности. Эмме, которой 10 лет, готова издать собственную книгу, и мама ей в этом помогает.
Публикация от French Acc💕#JLoversFrench #H50 (@jlover24_h50)
29 Июн 2018 в 2:09 PDT В четверг певица выложила в Insta видео с дочерью Эмме. Они запечатлены в машине во время поездки на очень важную деловую встречу. «Сегодня особенный день. Эмме и я направляемся на встречу с книгоиздателями для того, чтобы обсудить идею, которая у нее есть для книги», — сказала Лопес поклонникам.
У юной писательницы было уже несколько встреч за один день. «Мы очень взволнованы. У нас было три встречи сегодня», — рассказала Дженнифер. Она также выложила фотографию, на которой девочка держит листы, на них написано заглавие ее книги: «Господь, помоги мне!»
Эмме и ее брат-близнец Максимилиан были рождены Дженнифер от ее бывшего мужа, певца Марка Энтони. Пара рассталась в 2014 году, но продолжает поддерживать друг друга и своих детей. Энтони недавно присутствовал вместе с Лопес и ее бойфрендом Алексом Родригесом на танцевальном концерте Эмме. Также там были Максимилиан и двое других детей Родригеса, десятилетняя Элла и тринадцатилетняя Наташа. Помогая девочкам нанести макияж, Дженнифер выкладывала снимки процесса. «Визажист по вызову!» — написала она тогда в комментариях.