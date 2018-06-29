Прокуратура просит запретить работать в медицине анестезиологу, по вине которого в стоматологии умер мальчик

29 июня на допросе в Октябрьском райсуде Александр Шавалеев пытался заново восстановить события прошлого года: 15 июня 2017 г. родители привели на прием сына Степана, который очень боялся лечить зубы. До этого ребенку уже делали две операции под наркозом в государственной клинике, после чего родители решили обратиться к платным медикам. Сначала в «Практик» они пришли на консультацию, потом сдали необходимые анализы, прислали копии, а 23 июня приехали на операцию.

Маленький Степан в операционную зашел с отцом, ему надели маску, и уже через 30 секунд мальчик заснул. Потом анестезиолог провел интубацию: «Трубка была введена без усилия, я ее направил в трахею, включил аппарат для вентиляции легких».

Почти сразу после этого приборы показали, что у мальчика падает содержание кислорода в крови, остановилось сердце. В палату пригласили реаниматолога, врачам показалось, что ребенка удалось вернуть к жизни, вызвали «скорую помощь», но после этого сердце Степана остановилось окончательно, и прибывшая бригада медиков лишь констатировала его смерть.

Региональный следственный комитет , который занимался изучением обстоятельств произошедшего, обвинение в итоге предъявил анестезиологу Александру Шавалееву, потому что результаты экспертизы показали: причиной смерти малыша стало повреждение передней стенки трахеи.

Сейчас мужчину судят по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Подсудимый вину полностью признает, раз за разом просит прощения у родителей и недоумевает, как такое могло произойти: за восьмилетнюю практику и почти две сотни проведенных подобных операций все шло, как по нотам, и из наркоза благополучно выходил даже полугодовалый пациент, а тут что-то пошло не так.

Однако видеокамеры объяснили специалистам, что именно пошло не так. Как огласила 29 июня в суде некоторые материалы дела помощник прокурора Октябрьского района Самары Снежана Карташова, врач, видимо, понадеялся на свой опыт и трубку вводил, не глядя на пациента, причем голова ребенка была запрокинута, при этом использовались инструменты неподходящего размера, а после введения трубка не была зафиксирована пластырем, как того требуют меры безопасности, поэтому меняла свое местоположение.

Государственное обвинение запросило Шавалееву два года колонии-поселения и запрет на медицинскую практику на три года.

Конечно, адвокат подсудимого просила не лишать его свободы и заработка, ведь у него подрастает сын, мальчику сейчас четыре года.

Отец погибшего Степана не заявил гражданского иска к Александру Шавалееву: «Приходишь в клинику, думаешь, что ребенку помогут. А тут „что-то пошло не так“. Но ничего уже не исправишь, не нужны мне его деньги. У меня остается только один вопрос: если там работают такие профессионалы, то почему столько нарушений выявлено?»