В Гурьевском районе спасатели сняли с крыши свинарника мальчика с раненой ногой (фото)

В пос. Авангардное Гурьевского района спасателям пришлось снимать с крыши школьника, который проткнул ногу гвоздём. Об этом сообщается на странице Северо-Западного РПСО во «ВКонтакте».

В четверг, 28 июня, ребёнок залез на крышу заброшенного свинарника. Шифер не выдержал веса 12-летнего мальчика и провалился, в результате школьник наткнулся ногой на ржавый гвоздь.

"Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи оказала первую помощь, но спустить ребёнка с крыши не получилось", — отметили в РПСО.

Тогда вызвали спасателей, и они при помощи альпинистского оборудования спустили на землю пострадавшего школьника и фельдшера. Мальчика доставили в больницу, его жизни ничто не угрожает.