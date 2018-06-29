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В Гурьевском районе спасатели сняли с крыши свинарника мальчика с раненой ногой (фото)
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В Гурьевском районе спасатели сняли с крыши свинарника мальчика с раненой ногой (фото) 

Клопс.Ru 1 час назад
В пос. Авангардное Гурьевского района спасателям пришлось снимать с крыши школьника, который проткнул ногу гвоздём. Об этом сообщается на странице Северо-Западного РПСО во «ВКонтакте».
В четверг, 28 июня, ребёнок залез на крышу заброшенного свинарника. Шифер не выдержал веса 12-летнего мальчика и провалился, в результате школьник наткнулся ногой на ржавый гвоздь.
"Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи оказала первую помощь, но спустить ребёнка с крыши не получилось", — отметили в РПСО.
Тогда вызвали спасателей, и они при помощи альпинистского оборудования спустили на землю пострадавшего школьника и фельдшера. Мальчика доставили в больницу, его жизни ничто не угрожает.
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