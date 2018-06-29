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В Югре суд наказал алчного гендиректора управляющей компании
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В Югре суд наказал алчного гендиректора управляющей компании 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
50 тыс. рублей штрафа. На днях такую сумму присудили обвиняемому директору ООО ЖЭК «Приполярный» в Берёзовском районе Югры.
По версии прокуратуры, глава управляющей компании наполовину рассчитывался с ресурсоснабжающими организациями, но с потребителей брал полную сумму. Из-за этого у компании образовалась задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов.
Это распространённая практика среди управляющих компании. Сначала сотрудники управляшки копят долг, мотивируя это тем, что не все жильцы исправно оплачивают коммунальные услуги. Потом когда долг достигает солидной суммы, фирма объявляет себя банкротом. Затем создают новое юридическое лицо с видоизменённым названием, а долг оставляют собственникам многоквартирного дома. Итак, до бесконечности.
Сотрудники прокуратуры не стали дожидаться финала истории. В отношении гендиректора ЖЭК «Приполярный» возбудили судебное производство по делу о нарушении правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
Мировой судья Берёзовского района согласился с доводами обвинения и провинившемуся управленцу назначили штраф в 50 тыс. рублей. Сейчас подсудимый уже рассчитался с долгами.
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