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В Башкирии рассказали о влиянии пенсионной реформы на численность трудоспособных жителей региона
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В Башкирии рассказали о влиянии пенсионной реформы на численность трудоспособных жителей региона 

Rambler News Service 1 час назад
Увеличение пенсионного возраста приведет к росту численности трудоспособного населения Башкирии на 1,5 тыс. человек, заявила заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Лена Каримова в ходе общественных слушаний, пишет Mkset.ru.
«Сегодня в республике насчитывается 2,342 млн человек трудоспособного возраста, способных работать. К 2024 году, если пенсионная реформа начнет действовать и возраст выхода на пенсию будет поднят, количество людей трудоспособного возраста увеличится на 1,5 тыс. человек. Конечно, скорее всего, понадобится финансирование мероприятий по перепрофилированию и переподготовке кадров. Данный вопрос мы сейчас прорабатываем», — сказала Каримова.
Как отметили в региональном министерстве, в настоящее время уровень регистрируемой безработицы в Башкирии постоянно снижается. При этом потребность в работниках растет. В региональном банке вакансий в настоящее время размещено порядка 266 тыс. рабочих мест.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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