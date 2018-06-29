В Ростове-на-Дону девушку изуродовал укус комара

Жительница Ростова на Дону стала жертвой обычного комара. Спустя несколько дней после укуса сильно опухла верхняя губа — девушка стала похожа на жертву пластического хирурга. Потребовалась срочная операция. И это не единственный случай, когда диагнозы повергают в шок даже опытных врачей. Чем опасны те, кто летает и ползает рядом с нами — разбиралась Екатерина Иванова

Сантиметр за сантиметром. Даже не верится, что прозрачный безразмерный червь жил прямо над глазом пациента. Рука опытного хирурга извлекает паразита долго и тщательно. Чужеродец сопротивляется. Точно такую же операцию провели в Ростове-на-Дону.

К медикам обратилась девушка, с лицом которой происходили странные вещи. То веко распухнет, то губа вздуется. Еще и нестерпимый зуд. Оказалось, паразит. В организм человека он попадает через укус комара.

Лето в самом разгаре. Потенциальные убийцы выходят на охоту. Весьма экзотические экземпляры можно встретить даже в средней полосе. Пациентка, у которой под кожей поселился 15-сантиметровый червяк, отдыхала в Подмосковье. В Ростове, тем временем, объявили войну гигантским тараканам. Усатых столько — что на подмогу пришлось призвать коллег из соседних регионов.

— Появились какие-то ужасные тараканы по 3-4 сантиметра в длину, наши ребята уже туда ездили на обработки. Ростовские мастера не справляются, — рассказал специалист по дезинфекции.

От блох, тараканов и клопов нет спасения даже в квартирах. Переносчики заразы хозяйничают, как у себя дома, и захватывают все новые территории. Климат меняется, насекомые мигрируют и мутируют. Люди в белых одеждах изобретают все новые яды. Но рано или поздно и они могут перестать действовать.

Мухи и тараканы разносят кишечные инфекции. Блохи и Клопы с укусом могут подселить в организм паразитов. А это острая сердечная недостаточность, отказ органов пищеварения и даже летальный исход.

Насекомые атакуют по всем фронтам. В траве поджидают своих жертв клещи. Кровопийцы бодрствуют до глубокой осени. У водоемов так и вьются полчища комаров и мошек. Казалось бы, безобидный укус может стоить жизни.

Павел Яблоков на рыбалке поймал клеща. Решил, ничего страшного. Но через неделю все-таки пришел показаться специалисту. На всякий случай.

— Вечером почувствовал зуд. Поднял футболку и обнаружил укус, — рассказал пострадавший Павел.

Самого клеща Павел не сохранил. А зря. Теперь еще две недели мучительного ожидания. Это инкубационный период. Хорошо, если кровопийца попался чистый.

В Петербурге пока зафиксировано всего 20 случаев заражения энцефалитом. В то же время каждый пятый обследованный клещ оказался инфицирован боррелиозом. Как бороться с этой напастью инфекционисты знают. Главное, не упустить время.