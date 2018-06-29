Ещё
7 звезд, без которых мы могли бы жить, если бы не их стиль
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 звезд, без которых мы могли бы жить, если бы не их стиль 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Давайте посмотрим правде в глаза: есть звезды, которые действительно чего-то добились, а есть те, кто просто радуют глаз своими выходами. Их называют it-girls, it-boys, светскими дивами… И, в принципе, мы бы спокойно смогли без них жить, но слишком уж нравятся их «Инстаграмы» и фото в стритстайл-отчетах. Таких и собрали.
Дуа Липа (22)
все слайды
Да, певица. Да, рвет чарты. Но знаешь ли ты хоть одну ее песню наизусть? Думаем, нет.
Зендая (21)
все слайды
Если бы не Лоу Роуч, гениальный стилист Зендаи (который «возродил» Селин Дион (50)), никто бы на нее внимания не обратил. А он с ней работает чуть ли не с детства и регулярно обеспечивает (певице? актрисе? модели?) места в списках best dressed.
София Ричи (19)
все слайды
Да простит нас Ричи! Но кто она? Правда! Дочь Лайонела Ричи (69)? Бывшая девушка Бибера (24)? Юная пассия Скотта Дисика (35)? Так себе статусы. Ждем, пока она добьется чего-то своими силами, и любуемся ее лучшими луками.
Хейли Болдуин (21)
все слайды
С Хейли та же история. Мы бы продали душу за ее гардероб (и роман с Бибером), но в остальном… просто Хейли.
Бруклин Бэкхем (19)
все слайды
Бруклин слишком рано познал вкус взрослой жизни и теперь попадает в новости, только когда заводит себе новую девчонку. И мы обожаем его гавайские рубашки и расслабленный лондонский стиль, но как мужчину, честно, не уважаем.
Кортни Кардашьян (39)
все слайды
А за этот пункт нашего рейтинга мы, возможно, попадем в ад, где сутками крутят «Семейство Кардашьян», но, признаться честно, Кортни — самая бездеятельная из всех сестер. Зато одевается и выглядит она в свои 39 лучше всех.
Лил Микела (21)
все слайды
А виртуальная модель в этот список попадает справедливо — ее даже не существует в реальной жизни. И если бы не Off / White, Prada и Celine, которые на нее «надевают» создатели, знаменитой она не стала бы никогда.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/7-zvezd-bez-kotoryh-my-mogli-by-zhit-esli-by-ne-ih-stil/
Peopletalk: последние новости
СМИ: Райан Гослинг и Ева Мендес скоро станут родителями Знакомятся с родственниками? Ник Джонас и Приянка Чопра на свидании в Индии! Топ-6 звездных визажистов, на которых стоит подписаться
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем китайцы покупают жен-рабынь7
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан28
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу16
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение