7 звезд, без которых мы могли бы жить, если бы не их стиль

Давайте посмотрим правде в глаза: есть звезды, которые действительно чего-то добились, а есть те, кто просто радуют глаз своими выходами. Их называют it-girls, it-boys, светскими дивами… И, в принципе, мы бы спокойно смогли без них жить, но слишком уж нравятся их «Инстаграмы» и фото в стритстайл-отчетах. Таких и собрали.

Дуа Липа (22)

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Да, певица. Да, рвет чарты. Но знаешь ли ты хоть одну ее песню наизусть? Думаем, нет.

Зендая (21)

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Если бы не Лоу Роуч, гениальный стилист Зендаи (который «возродил» Селин Дион (50)), никто бы на нее внимания не обратил. А он с ней работает чуть ли не с детства и регулярно обеспечивает (певице? актрисе? модели?) места в списках best dressed.

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Да простит нас Ричи! Но кто она? Правда! Дочь Лайонела Ричи (69)? Бывшая девушка Бибера (24)? Юная пассия Скотта Дисика (35)? Так себе статусы. Ждем, пока она добьется чего-то своими силами, и любуемся ее лучшими луками.

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С Хейли та же история. Мы бы продали душу за ее гардероб (и роман с Бибером), но в остальном… просто Хейли.

Бруклин Бэкхем (19)

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Бруклин слишком рано познал вкус взрослой жизни и теперь попадает в новости, только когда заводит себе новую девчонку. И мы обожаем его гавайские рубашки и расслабленный лондонский стиль, но как мужчину, честно, не уважаем.

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А за этот пункт нашего рейтинга мы, возможно, попадем в ад, где сутками крутят «Семейство Кардашьян», но, признаться честно, Кортни — самая бездеятельная из всех сестер. Зато одевается и выглядит она в свои 39 лучше всех.

Лил Микела (21)

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А виртуальная модель в этот список попадает справедливо — ее даже не существует в реальной жизни. И если бы не Off / White, Prada и Celine, которые на нее «надевают» создатели, знаменитой она не стала бы никогда.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/7-zvezd-bez-kotoryh-my-mogli-by-zhit-esli-by-ne-ih-stil/