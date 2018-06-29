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Заметки наших читателей. Сероводородная печка-буржуйка. Отдых на славу!
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Заметки наших читателей. Сероводородная печка-буржуйка. Отдых на славу! 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальский путешественник Андрей Меньшиков на автомобиле с семьей и собаками продолжает своё путешествие по России.
На ночлег они остановились чуть севернее Тобольска, нашли поляну на берегу реки.
«Посередине этой полянки бьет горячий источник. Вода, вырываясь наружу, кипит, пар валит. Жар стоит такой, будто это не ключик, а печка-буржуйка кочегарит. Запах сероводорода валит с ног. Чудесное место! Решили тут и заночевать. Только палатки поставили подальше, чтоб всю ночь не наслаждаться сероводородным ароматом», — делится впечатлениями он.
По словам Андрея Меньшикова, вода сильно минерализованная, очень соленая, даже горькая. Зато, какое наслаждение принять горячую ванну минеральной воды. Отдохнули на славу. Собаки набегались так, что всю ночь не шевелились. Утром ещё разок нырнули и помчались дальше. Ведь нам нужно ещё Аяну вернуть на родину в Екатеринбург.
За подробностями путешествия по городам России и Белоруссии следите на нашем сайте.
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