Модель из Иркутска пытались порезать на куски в Дубае

Маньяк в дубайском отеле собирался резать на куски девушку из России. Модель из Иркутска, выжившая после прыжка с шестого этажа, наконец вернулась в Россию.

Пакистанец, с которым оказалась в номере отеля в Дубае Екатерина Стецюк , разрезал ножом себе ладони и размазывал кровь по лицу модели. При этом он говорил, что россиянка очень похожа на его девушку, и поэтому он будет «кусками ее резать».

Спаслась от маньяка Екатерина, выпрыгнув из окна. Подробности ее жуткой истории рассказала журналистам мать россиянки — после того, как Стецюк вернулась на родину.

По словам матери, девушка не подозревала, что ее ухажер неадекватен. Он выглядел интеллигентно и первые две недели вел себя очень порядочно.

В середине февраля Екатерина Стецюк уехала в Дубай работать моделью по контракту. Там за ней начал ухаживать гражданин Пакистана. Девушка отказалась от романтических отношений, но согласилась на общение. Окончилось оно трагедией: после полета с высоты Екатерина получила перелом позвоночника. По словам матери, модель чудом не стала инвалидом.

"Екатерина вернулась на родину 20 июня. Все, слава богу, хорошо. Ей полное обследование провели. Доктор говорит, очень качественно операцию сделали. Главное, что смещения у нее нет, трещина на ноге есть — она хромает, но и трещина уже заживает. Внутренности в норме, все целое. Это просто чудо, что она жива и не будет инвалидом", — цитирует Ингу телеканал «360».

Екатерина, находясь в больнице, подала в суд на нападавшего. Однако тот подал встречный иск, в результате россиянку заключили под стражу прямо в клинике. Теперь все обвинения со Стецюк сняты, а преступника депортировали в Пакистан, где его будут судить. Неприятности грозят и модельному агентству, через которое Екатерина поехала в Дубай.