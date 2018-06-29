Ещё
В колледже Войковского прошло торжественное мероприятие для выпускников
Далее:
Читайте также:
Ещё

В колледже Войковского прошло торжественное мероприятие для выпускников 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Выпускной вечер прошел в одном из отделений Политехнического колледжа имени Годовикова на территории Войковского района. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«Выпускной вечер — это особенное событие в жизни каждого школьника. Этот праздник — настоящее торжество, которого ребята ждали многие годы, к которому готовились, — говорится в материале. — Праздничный вечер открыл директор колледжа Михайлов Сергей Владимирович. Поздравления в адрес выпускников звучали от учителей, гостей, родителей и классных руководителей».
Выпускникам торжественно вручили аттестаты, сертификаты, грамоты и золотые медали. Будущие студенты, в свою очередь, выразили благодарность администрации, учителям и родителям. (жм)
Управа района Войковский: последние новости
Малыши с Большой Академической активно проводят лето Малыши из Войковского присоединились к празднованию Дня России В Войковском малыши ознакомились с героями сказок Александра Пушкина
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем китайцы покупают жен-рабынь7
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан28
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу16
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение