В колледже Войковского прошло торжественное мероприятие для выпускников

Выпускной вечер прошел в одном из отделений Политехнического колледжа имени Годовикова на территории Войковского района. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Выпускной вечер — это особенное событие в жизни каждого школьника. Этот праздник — настоящее торжество, которого ребята ждали многие годы, к которому готовились, — говорится в материале. — Праздничный вечер открыл директор колледжа Михайлов Сергей Владимирович . Поздравления в адрес выпускников звучали от учителей, гостей, родителей и классных руководителей».

Выпускникам торжественно вручили аттестаты, сертификаты, грамоты и золотые медали. Будущие студенты, в свою очередь, выразили благодарность администрации, учителям и родителям. (жм)