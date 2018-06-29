Насильник пострадавшей в Дубае иркутской модели угрожал порезать ее на куски

Уроженец Пакистана, который напал в Дубае на иркутскую модель Екатерину Стецюк , вел себя как маньяк и грозился порезать ее на куски. Об этом «360» рассказала мать модели Инга.

«Он ей говорил: «Ты так похожа на мою бывшую девушку». Может, у него переклинило на этой почве. Он схватил ее за шею, распорол себе ладошку ножом, стал ее всю в крови мазать. Потом сказал: «Я сейчас кусками тебя буду вырезать»», — рассказала Инга.

По словам матери, Екатерина не подозревала, что ее ухажер неадекватен. Он выглядел интеллигентно и первые две недели вел себя очень порядочно. «А когда она мне дома подробности рассказала, что происходило, я поняла — он натуральный маньяк», — сказала мать.

Собеседница отметила, что преступника депортировали в Пакистан, где его будут судить. К делу также привлекли модельное агентство, через которое Екатерина поехала в Дубай. При этом Инга подчеркнула, что ее дочь не занималась эскортом вопреки слухам в СМИ.

«С Катюши все обвинения сняли. Все это долго тянулось. Она рассказывала, что когда ее в тюрьму кинули, так страшно было, потому что ходить не могла, ее носили на руках. А там ни медикаментов, ничего… Не знаю, как выжила», — сказала мать.

По ее словам, модель чудом не стала инвалидом — Екатерину спас сколеоз. «Как пояснили врачи, иначе по динамике повредился бы спинной мозг и она не смогла бы больше ходить. А тут этот изгиб спины спружинил», — пояснила Инга.

Как сообщил ранее «360», в данный момент Екатерина отдыхает с друзьями на Байкале. Она снова ходит, несмотря на еще не зажившую трещину в ноге.