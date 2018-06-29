Ещё
Подопечные фонда «Подсолнух» примут участие в фестивале цветов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подопечные фонда «Подсолнух» примут участие в фестивале цветов 

РИА Новости 59 минут назад
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Подопечные благотворительного фонда «Подсолнух» примут участие в Международном московском фестивале садов и цветов, который будет проходить с 29 июня по 8 июля, сообщает пресс-служба фонда.
Как рассказала исполнительный директор фонда Екатерина Пескова, дети, которых поддерживает «Подсолнух», страдают первичным иммунодефицитом — врожденным недугом, который лишает их естественного защитного барьера.
"Наши подопечные должны много времени проводить в больнице, поэтому они особенно ценят возможность быть «там, где все», участвовать в празднике. Мы приглашаем всех подопечных «Подсолнуха», если им позволяет состояние здоровья, в эти дни посетить фестиваль и быть нашими гостями", — отметила Екатерина Пескова.
Как сообщили в фонде, несколько детей стали активными участниками фестиваля: Илья Силин и Назар Тимин высадили сад «Дом подсолнуха», а Гордей Погуляй — сад «Жизнь подсолнуха». «Подсолнух» включил их в число соискателей одного из фестивальных конкурсов — «Планета цветов». Начинающим садовникам удалось войти в короткий список конкурса и получить специальную благодарность жюри.
Последние новости
Как изменятся с 1 июля коммунальные тарифы в России Трамп летит к Путину просить. США очень нужна российская нефть Ученые раскрыли главную причину загадочного вымирания пчел
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем китайцы покупают жен-рабынь7
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан28
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу16
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение