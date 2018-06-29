Подопечные фонда «Подсолнух» примут участие в фестивале цветов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости . Подопечные благотворительного фонда «Подсолнух» примут участие в Международном московском фестивале садов и цветов, который будет проходить с 29 июня по 8 июля, сообщает пресс-служба фонда.

Как рассказала исполнительный директор фонда Екатерина Пескова , дети, которых поддерживает «Подсолнух», страдают первичным иммунодефицитом — врожденным недугом, который лишает их естественного защитного барьера.

"Наши подопечные должны много времени проводить в больнице, поэтому они особенно ценят возможность быть «там, где все», участвовать в празднике. Мы приглашаем всех подопечных «Подсолнуха», если им позволяет состояние здоровья, в эти дни посетить фестиваль и быть нашими гостями", — отметила Екатерина Пескова.

Как сообщили в фонде, несколько детей стали активными участниками фестиваля: Илья Силин и Назар Тимин высадили сад «Дом подсолнуха», а Гордей Погуляй — сад «Жизнь подсолнуха». «Подсолнух» включил их в число соискателей одного из фестивальных конкурсов — «Планета цветов». Начинающим садовникам удалось войти в короткий список конкурса и получить специальную благодарность жюри.