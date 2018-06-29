Ещё
Агата Муцениеце и Павел Прилучный показали семейную идиллию после ссоры (видео)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агата Муцениеце и Павел Прилучный показали семейную идиллию после ссоры (видео) 

Журнал ОК! 55 минут назад
В начале месяца сеть взорвала новость о том, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный оказались на грани развода. В своих соцсетях супруги официально заявили о том, что поставили брак на паузу. Интернет-пользователи поддерживали актеров, надеясь, что они воссоединятся. К счастью, Агате и Павлу удалось решить все разногласия и сохранить брак. Сегодня Агата опубликовала в своем Инстаграм нежное видео с мужем.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный: совместное видео после ссоры
В коротком видеоролике пара мчится на мотоцикле, за рулем которого Павел. Агата держится за мужа и нежно прижимается к нему. Супруги выглядят такими же счастливым, как и до ссоры.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный начали встречаться на съемочной площадке «Закрытой школы». Актеру удалось увести свою коллегу буквально из-под венца. После полутора лет совместной жизни в 2011 году пара узаконила свои отношения. Спустя три года у супругов родился сын Тимфей, а в 2016-ом — дочь Мия.
Агата Муцениеце с детьми
Журнал ОК!: последние новости
Алсу с подросшими дочерьми снялась для обложки ОК! Максим Галкин показал похорошевшую Аллу Пугачеву и детей в новом видео Белла Хадид приняла участие в откровенной фотосессии для мексиканского глянца
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем китайцы покупают жен-рабынь7
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан28
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу16
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение