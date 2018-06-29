Агата Муцениеце и Павел Прилучный показали семейную идиллию после ссоры (видео)

В начале месяца сеть взорвала новость о том, что Агата Муцениеце Павел Прилучный оказались на грани развода. В своих соцсетях супруги официально заявили о том, что поставили брак на паузу. Интернет-пользователи поддерживали актеров, надеясь, что они воссоединятся. К счастью, Агате и Павлу удалось решить все разногласия и сохранить брак. Сегодня Агата опубликовала в своем Инстаграм нежное видео с мужем.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный: совместное видео после ссоры

В коротком видеоролике пара мчится на мотоцикле, за рулем которого Павел. Агата держится за мужа и нежно прижимается к нему. Супруги выглядят такими же счастливым, как и до ссоры.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный начали встречаться на съемочной площадке «Закрытой школы». Актеру удалось увести свою коллегу буквально из-под венца. После полутора лет совместной жизни в 2011 году пара узаконила свои отношения. Спустя три года у супругов родился сын Тимфей, а в 2016-ом — дочь Мия.

Агата Муцениеце с детьми