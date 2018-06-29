Волгоградцев приглашают поучаствовать в конкурсе цветочных клумб

Центр защиты леса Волгоградской области проводит конкурс на лучшее оформление клумбы, дворовых территорий.

По данным организаторов, участвовать в нем могут все желающие. Конкурс проводится с 1 июля по 10 сентября, заявки принимаются до 27 июля включительно. Предварительные итоги по цветочным композициям будут подведены с 1 по 31 августа.

Победителей ждут дипломы, благодарственные письма и денежные призы.

С Положением конкурса можно ознакомиться на официальном сайте «Центра защиты леса Волгоградской области» в разделе новости: http://volgograd.rcfh.ru/news/13857.html

Заявку подавать по адресу: Волгоград, проспект Университетский, 97, корпус 1, кабинет № 18, в будние дни с 9.00 до 17.00.

Справки по телефону: (8442) 46-74-96