Тольяттинка с ВИЧ может понести уголовную ответственность за то, что поставила под угрозу заражения сана

По версии правоохранителей, М. знала, что у нее ВИЧ-инфекция и с 2016 г. не делала ничего для предотвращения передачи вируса иммунодефицита малолетнему ребенку. Она не встала на учет в СПИД-центр, не принимала необходимые медикаменты.