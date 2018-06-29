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Тольяттинка с ВИЧ может понести уголовную ответственность за то, что поставила под угрозу заражения сана
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Тольяттинка с ВИЧ может понести уголовную ответственность за то, что поставила под угрозу заражения сана 

Волга Ньюс 57 минут назад
По версии правоохранителей, М. знала, что у нее ВИЧ-инфекция и с 2016 г. не делала ничего для предотвращения передачи вируса иммунодефицита малолетнему ребенку. Она не встала на учет в СПИД-центр, не принимала необходимые медикаменты.
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