Фото: Найл Хоран и Джейми Дорнан на благотворительном приеме для сбора средств на борьбу с раком

Звезда One Direction Найл Хоран успевает не только строить сольную карьеру, но и заниматься благотворительностью. На днях певец организовал благотворительный прием для сбора средств на борьбу с раком у детей и подростков, звездным гостем которого стал Джейми Дорнан в сопровождении супруги Амелии Уорнер

Найл занимался организацией приема вместе с известным игроком в гольф Джастином Роузом, а все средства, собранные стараниями звездных гостей приема, направились в фонд борьбы с онкологическими заболеваниями у детей и подростков Cancer Research UK Kids & Teens. Стоит отметить, что этот прием Джастин и Найл проводят ежегодно — уже в третий раз подряд.

попкорнnews