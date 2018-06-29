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Чумаков и Ковальчук успешно преодолели кризис в отношениях
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Чумаков и Ковальчук успешно преодолели кризис в отношениях 

WomanHit.ru 42 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Звезду шоу «Народный артист» Алексея Чумакова и экс-солистку группы «Блестящие» Юлию Ковальчук уже можно назвать одним из самых крепких союзов в российском шоу-бизнесе. Супруги вместе уже почти 10 лет, пять из которых — женаты. В недавнем интервью певица рассказала о своей семейной жизни и воспитании маленькой дочери Амелии. Артистка согласилась, что сложно найти пару, которая, прожив вместе приличное количество времени, не испытала бы каких-либо сложностей.
«В нашем случае кризис отношений стал важной переломной точкой, которая в очередной раз показала силу нашей любви, благодаря чему мы начали еще больше ценить друг друга», — призналась она. Самыми главными в отношениях должны быть любовь и взаимоуважение, считает Чумаков. Теперь все свое свободное время пара посвящает ребенку, планируя любой отдых или отпуск, исходя из потребностей малышки, передает «Starhit».
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