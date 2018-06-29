Алиментщик из Хворостянского района прятался в шкафу от приставов

Ранее жителя Хворостянского района Ф. суд обязал перечислять на содержание дочери четверть от своего дохода. Но мужчина уклонялся от выплаты алиментов, в итоге его долг превысил 370 тыс. рублей.

Приставы составили на мужчину протокол, и суд назначил ему 10 суток административного ареста. Однако, отбыв наказание, мужчина не торопился платить и стал избегать приставов.

Сотрудники ведомства пришли к Ф. домой. Дверь открыла его супруга и ответила, что муж «уехал на заработки». Приставы не поверили, а соседи рассказали им, что видели Ф. у подъезда полчаса назад. В итоге должник нашелся в шкафу в своей квартире. Ему вручили предупреждение об уголовной ответственности за неуплату алиментов. После этого сельчанин выплатил 2 тыс. руб. и пообещал перечислять средства дочери.