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Алиментщик из Хворостянского района прятался в шкафу от приставов
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Алиментщик из Хворостянского района прятался в шкафу от приставов 

Волга Ньюс 34 минуты назад
Ранее жителя Хворостянского района Ф. суд обязал перечислять на содержание дочери четверть от своего дохода. Но мужчина уклонялся от выплаты алиментов, в итоге его долг превысил 370 тыс. рублей.
Приставы составили на мужчину протокол, и суд назначил ему 10 суток административного ареста. Однако, отбыв наказание, мужчина не торопился платить и стал избегать приставов.
Сотрудники ведомства пришли к Ф. домой. Дверь открыла его супруга и ответила, что муж «уехал на заработки». Приставы не поверили, а соседи рассказали им, что видели Ф. у подъезда полчаса назад. В итоге должник нашелся в шкафу в своей квартире. Ему вручили предупреждение об уголовной ответственности за неуплату алиментов. После этого сельчанин выплатил 2 тыс. руб. и пообещал перечислять средства дочери.
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