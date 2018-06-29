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Идет набор в летний образовательный проект «Яркое лето»
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Идет набор в летний образовательный проект «Яркое лето» 

Вестник района Гагаринский 33 минуты назад
Фото: Вестник района Гагаринский
С 29 июля по 8 августа пройдёт смена «PROфессия — 4еловек». Смена для тех, кто хочет больше узнать о себе, своих талантах, призвании и возможностях.
На данном проекте расскажут, как включиться в ритм мегаполиса и найти то, что тебе по-настоящему интересно и как выбрать верное направление в своей жизни Организаторы обязательно помогут определиться всем участникам проекта, чтобы найти своё дело жизни. Программа разработана для учеников с 7 по 11 классы. Забронировать место и получить подробную информацию можно по телефону: +7 (925) 080 63 44.
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