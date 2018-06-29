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Дедовичскому району присвоено звание «Край партизанской славы»
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Дедовичскому району присвоено звание «Край партизанской славы» 

Псковская губерния 33 минуты назад
Звание «Край партизанской славы» присвоено Дедовичскому району 29 июня, соответсвующие документы опубликованы на официальном портале администрации Псковской области. Присвоение звания именно в эту дату приурочено к Дню партизан и подпольщиков. Напомним, что по инициативе жителей Дедовичского района в 2017 году был разработан и принят закон Псковской области «О почетном звании Псковской области „Край партизанской славы“. Дедовичский район стал первым муниципалитетом, которому это звание было присвоено. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в „Телеграме“, „ВКонтакте“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“
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