Дедовичскому району присвоено звание «Край партизанской славы»

Звание «Край партизанской славы» присвоено Дедовичскому району 29 июня, соответсвующие документы опубликованы на официальном портале администрации Псковской области. Присвоение звания именно в эту дату приурочено к Дню партизан и подпольщиков. Напомним, что по инициативе жителей Дедовичского района в 2017 году был разработан и принят закон Псковской области «О почетном звании Псковской области „Край партизанской славы“. Дедовичский район стал первым муниципалитетом, которому это звание было присвоено. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в „Телеграме“, „ВКонтакте“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“