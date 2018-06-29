Дедовичскому району присвоили звание «Край партизанской славы»

Почетное звание «Край партизанской славы» присвоено Дедовичскому району, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Соответствующий Указ 29 июня, в День партизан и подпольщиков, подписал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников

Дедовичский район стал первым муниципалитетом региона, получившим это звание.

Дедовичская земля была центром партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Здесь родилось семь комиссаров и командиров партизанского движения.

В прошлом году по инициативе жителей Дедовичского района был разработан и принят закон Псковской области «О почетном звании Псковской области „Край партизанской славы“. Они же первыми и ходатайствовали о присвоении району этого звания.