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Бразильские волонтеры отправляются в центр помощи обездоленным детям
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Бразильские волонтеры отправляются в центр помощи обездоленным детям 

Мой Калининград 2 часа назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области в городе Гусеве состоится встреча волонтерской команды мундиаля из Бразилии с воспитанниками центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток».
Мероприятие, 30 июня, приурочено к чемпионату мира по футболу.
Во встече примет участие министр социальной политики региона Анжелика Майстер и представители общественной организации «Здоровое поколение».
Команда волонтеров из Бразилии (12 человек) — все в прошлом профессиональные футболисты. Они проведут мастер-класс для воспитанников учреждения. В рамках визита состоится импровизированный футбольный матч.
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