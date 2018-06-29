Бразильские волонтеры отправляются в центр помощи обездоленным детям

Мой Калининград. В Калининградской области в городе Гусеве состоится встреча волонтерской команды мундиаля из Бразилии с воспитанниками центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток».

Мероприятие, 30 июня, приурочено к чемпионату мира по футболу.

Во встече примет участие министр социальной политики региона Анжелика Майстер и представители общественной организации «Здоровое поколение».

Команда волонтеров из Бразилии (12 человек) — все в прошлом профессиональные футболисты. Они проведут мастер-класс для воспитанников учреждения. В рамках визита состоится импровизированный футбольный матч.