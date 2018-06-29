В Челябинскую область приехал велопутешественник, который собирается покорить 10 000 км за три месяца

Путешественник из Жуковского Максим Китаев поставил перед собой грандиозную цель — проехать на велосипеде 10 000 км и добраться до Владивостока за три месяца. А вчера, 28 июня, он пересек границу Челябинской области. Это был 22 день велотурне. Парень выбрал путь через Златоуст, удлинив себе дорогу на пару десятков километров, чтобы увидеть местные достопримечательности, потом остановился на ночлег в Ашинском районе, а на следующий день направился в Челябинск. Велотурист поделился, что его покорила южноуральская природа.

— Я любовался природой, лесами, горными речками. Подъемы брались хорошо, радовали и спуски и вот думаю, наконец-то можно 100-150 км. преодолеть, но нет, тучи оказались быстрее моего велосипеда. Переждал немного, дальше поехал по дождю, но он не намеревался успокаиваться, а только усилился, сел в кафе, перекусил, подзарядился. Думаю надо ехать и тут хозяин предлагает номер без подселения за 500 руб., не смог отказать. По прогнозу завтра тоже должен быть дождик, но ехать все равно нужно, — написал Максим Китаев.

Каждый день путешествия парень выкладывает отчеты в свою группу в «Вконтакте». В среднем он преодолевает 60-80 км в день.