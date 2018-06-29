Элитные няни в аристократических семьях

СодержаниеГде обучаются суперняниПочему так ценятся «Мэри Поппинс» из Норланда Как обучаются элитные няни Как выглядят няни из Норланда

Сильные мира привыкли получать все самое лучшее. Именно поэтому рядом со звездными отпрысками круглосуточно находятся помощницы высочайшей квалификации. Элитные няни знают и умеют практически все, потому что требования VIP-заказчиков высоки. Как умудряются суперняни соответствовать требованиям знаменитых клиентов и где их этому учат, разбираемся на MedAboutMe.

Где обучаются суперняни

Главное богатство любой компании — персонал. Высокая квалификация, подкрепленная мотивацией, дает отличные результаты. А как сделать правильный выбор, если речь идет о выборе элитного сотрудника для семьи? Одним из признаков высокого статуса родителей в России еще лет 200 назад считалась возможность нанять для ребенка гувернантку из Британии. Почему именно с туманных британских островов? Потому что квалификация английских специалистов по воспитанию детей настолько высокого качества, что им доверяют воспитание и уход даже за малолетними наследниками британской короны.

В мире, конечно, существуют и другие школы по подготовке VIP-нянь, но самым большим спросом пользуются выпускницы Norland College, основанного в 1892 году бывшей воспитанницей. Он располагается в небольшом курортном городке Бат в графстве Сомерсет и его выпускницы работают по всему миру в семьях и различных учреждениях по уходу за детьми.

Почему так ценятся «Мэри Поппинс» из Норланда

Вы не поверите! Жительнице Британии Эмме Дэвенпор пришла в голову идея сменить имя. В общем-то, обычное дело, если бы не имя, которое затребовала себе Эмма. Она сменила свое, полученное при рождении, на Мэри Поппинс.

Работая няней, женщина одевалась в стиле популярного персонажа сказочной повести, написанной Памелой Трэверс. Няня Эмма заявила, что профессионализм Мэри всегда вдохновлял ее и поэтому она подражает вымышленной героине и стремится быть похожей на нее. Что удивительно, семья не стала возражать против этого новшества.

Героиня сказки о суперняне действительно популярна во всем мире. В Великобритании существует специальное учебное заведение, в котором готовят профессиональных «Мэри Поппинс» настолько высокой квалификации, что VIP-заказчики всего мира выстраиваются за его выпускницами в очередь. Норладскую няню мечтают заполучить себе многие звездные родители, особенно после того, как одну из них пригласили на работу в королевское семейство Виндзоров.

Почему же так ценятся «Мэри Поппинс» из Норланда?

Дело в том, что девушки обладают таким набором навыков для воспитания и охраны звездного подопечного, что Джеймсу Бонду и Марии Монтессори остается лишь нервничать в сторонке.

Для того, чтобы получить престижный диплом Норланда, нужно:

выдержать три года непростого обучения с последующей защитой диплома; вникнуть в тонкости собственного профессионального кодекса; научиться распознавать детские болезни не хуже врача-педиатра; приготовить детскую еду не хуже профессионального повара; уметь отстоять своего воспитанника в любой ситуации. Личный опытДжанет Роуз, директор колледжа Norland

Девизом нашей работы стала цитата из Библии, смысл которой в том, что любовь не подводит. Еще Эмили Уорд заложила основы качественной подготовки специалистов в колледже Норланд: гуманность, применение лучших педагогических разработок. Мы считаем, что малышам необходимо расти в условиях уважительного и ласкового отношения, любви, доверия. Мы абсолютно не допускаем в процессе воспитания любых телесных наказаний или каких бы то ни было действий, подавляющих личность.

Однако правилам поведения, хорошим манерам и дисциплине дети должны быть обучены обязательно.

Поэтому в Современном Профессиональном кодексе нашего колледжа четко прописан главный пункт, которые выпускницы Норланда обязаны соблюдать неукоснительно: уважение прав ребенка.

Имея диплом Норланда, девушки обучены не только менять подгузники и помогать воспитывать детей, но и соблюдению конфиденциальности, касающейся семьи, где они работают, боевым искусствам и умению вести себя в экстремальной ситуации.

Мы стремимся, чтобы наши выпускницы обладали профессиональными качествами высочайшего уровня, обучая их набору полезных практических навыков, позволяющему справляться с конкретными рабочими заданиями, которые, возможно, будут выходить за пределы обычной работы няни.

Как обучаются элитные няни

Задачу подготовки персонала для работы с детьми в колледже обозначила еще его основатель Эмили Уорд. Она заключается в подготовке профессионалов для работы с детьми. Квалификация норландских нянь настолько высока, что позволить себе их услуги могут лишь обеспеченные и известные персоны. Помимо британских королевских отпрысков, выпускницы Норланда работают в семьях кинозвезд, шоубиза и прочих влиятельных людей.

В основную программу подготовки трехлетнего обучения в престижном учебном заведении входят:

цикл гуманитарных наук; базовые знания по педиатрии; кулинария и диетология.

Дополнительно девушек обучают:

основам самозащиты и боевых искусств; правильному поведению с представителями СМИ; умение пресечь попытки похищения детей; особенностям обращения с ребенком во время продолжительных поездок (земля-море) и перелетов; поведению в семье в случае намерений возложить дополнительные обязанности на няню; умению вовремя распознать проявления таланта маленького воспитанника; дайвингу и вождению автомобиля в любых погодных условиях и при любых обстоятельствах; верховой езде, катанию на горных лыжах. Важно!

В программу подготовки входит специальный тренинг «бессонные ночи», когда будущей няне вручается кукла со встроенным чипом. Кукла полностью имитирует поведение маленького ребенка, включая плач среди ночи. Все действия студентки фиксируются на видео.

Главная задача няни: ее воспитанник должен иметь хорошие манеры и поведение в любых ситуациях. Соответственно, воспитатель обязан быть ребенку примером.

Девушкам запрещены:

курение, алкоголь, наркотики, жвачка; недопустимо использование наушников для прослушивания музыки и пользование телефоном на улице; не разрешается есть и пить во время движения, особенный запрет распространяется на учреждения, где подают фастфуд; соблюдение правил дорожного движения при вождении и прогулке на улице.

Реалии современного мира вносят свои коррективы в подготовку элитных нянь.

Выпускница колледжа обязана быть готова к любым неожиданностям, связанным с работой в VIP-семьях. Именно поэтому будущие няни проходят инструктаж под руководством специалистов из спецслужб, которые обучают студенток, как противостоять любым попыткам навредить звездным воспитанникам.

К современным требованиям относится и знание основ кибербезопасности. Няня обязана не только не допускать собственных провокационных публикаций и фото в соцсетях, но и пресекать повышенное внимание к статусным деткам в сети Интернет.

Как выглядят няни из Норланда

Еще со времен первых выпусков колледжа его выпускниц можно было узнать по особой униформе, придуманной основательницей Эмили Уорд.

Для чего понадобилась особая форма для девушек? Прежде всего, для того, чтобы работодатель не смешивал норладскую няню с прочей домашней прислугой. Для этого Эмили рекомендовала девушкам положить на видное место на своем столике серебряную щетку для ухода за волосами. Дорогая вещь подчеркивала особое положение хозяйки и напоминала остальным слугам, что статус ее владелицы выше.

Конечно, форменная одежда претерпела изменения за многолетнюю историю колледжа, но узнать Мэри Поппинс из Норланда можно сразу по стилю одежды, выдержанной в бежевых, коричневых и белых тонах. Обувь без каблука, волосы убраны под шляпку, минимум косметики.

Личный опытЛора Стайлз, студентка колледжа

Девушки, посещающие Норланд, ежедневно ходят на занятия, одетые в традиционную форму: коричневые туфли и платье со шляпой, белые перчатки, пальто. Все это немного напоминает Мэри Поппинс, а кому-то кажется странным. Некоторым это напоминает аббатство Даунтон. Я считаю, что форма дисциплинирует, во-первых. Во-вторых, для меня это означает профессионализм высшего качества и принадлежность к особой касте исключительно подготовленных и знающих свое дело специалистов.

У нас довольно сложная подготовка, но главное, чтобы мы любили детей. Для студенток есть специальная практика, когда мы пробуем свои силы в «гостевых семьях». Там все по-настоящему и мы на практике учимся, как управляться с малышами. Мне нравится учиться здесь.

Элитная няня из Норланда автоматически повышает статус семьи и означает, что любимое чадо будет обучено и воспитано в лучших традициях, поэтому безработных среди выпускниц колледжа не бывает.

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