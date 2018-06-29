Журнал Time назвал самых влиятельных людей в интернете: от Кайли Дженнер до Дональда Трампа

Очередной свой список журнал Time посвятил самым влиятельным людям интернета. На этот раз в него вошли и представители шоу-бизнеса, и политики, и популярные блогеры, и даже целое движение. Рассказываем про главных инфлюенсеров в сети.

В марте этого года Рианна призвала в своем Instagram отказаться всех от использования Snapchat из-за скандальной рекламы, в которой приложение вспомнило про ее драку с Крисом Брауном . Вскоре после этого компания потеряла в стоимости 800 долларов. А в мае она опубликовала свое фото в бикини, на котором продемонстрировала небритые ноги, заявив таким образом, что как минимум этим летом брить их необязательно.

Но причина успеха 30-летней звезды кроется и в ее способности слушать и слышать людей. Она прислушалась к публике, которая говорила о том, чего им не достает в мире моды и красоты, и выпустила свою линию макияжа Fenty Beauty, а также коллекцию нижнего белья Savage x Fenty. Все это возымело большой успех, и во многом — благодаря использованию Рианной социальных сетей, в которых она продвигала свои товары.

Кайли Дженнер

20-летняя Кайли в этом году стала одной из главных звезд в социальных сетях. Во-первых, она мастерски скрывала свою беременность, а потом ошарашила поклонников новостью о том, что стала мамой, и принялась публиковать снимки своей новорожденной дочери. А когда она в своем Twitter объявила, что не будет пользоваться приложением Snapchat, его стоимость вмиг снизилась на 1,3 миллиарда долларов. Кайли — одна из самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram. Каждое ее сообщение, по приблизительной оценке, стоит один миллион долларов.

Канье Уэст

Twitter Канье Уэста — один из самых неординарных среди звезд. Его сообщения часто спорные, странные и иногда скандальные. Поклонники рэпера были сильно разочарованы, что, вернувшись после долгого перерыва в социальную сеть, музыкант назвал Дональда Трампа своим братом. А ведь когда-то он открыто критиковал Джорджа Буша , обвиняя его в том, что он не позаботился о темнокожих людях, пострадавших в результате урагана «Катрина». Однако, несмотря на все это, Twitter Уэста читают 28 миллионов человек.

Ну и, конечно, заслуга жены Канье, Ким Кардашьян , в этом тоже есть.

Дональд Трамп

Дональд Трамп — еще один большой поклонник Twitter. Иногда его сообщения подрывают репутацию его собственной администрации, а порой над ими откровенно смеются. Тем не менее его блог — один из самых влиятельных и популярных в мире.

BTS Корейская поп-музыка становится все популярнее, причем не только в Корее, но и во всем мире. Альбом BTS Love Yourself: Tear, выпущенный в этом году, дебютировал на вершине Billboard 200. У группы есть огромная армия поклонников в социальных сетях, которые следят за всеми новинками своих кумиров, появляющимися в сети, — от твитов до видео.

Бизи Филиппс

Актриса в последние несколько лет больше известна не благодаря своему основному амплуа, а как Instagram-блогер. Она показывает свою повседневную жизнь, публикует снимки с детьми и близкими друзьями. Сейчас у нее один миллион подписчиков.

Женщины движения #BabaeAko

Это движение возникло в Филиппинах, после того как президент страны Родриго Дутерте заявил, что женщины не могут быть верхновными судьями (он вообще известен сексистскими высказываниями и шутками об изнасиловании). #BabaeAko переводится как «Я — женщина». Участницы этого движения требуют отставки президента и планируют устраивать протесты.

Райан (известный как Ryan ToysReview)

Многие дети играют в игрушки. Но этот шестилетний мальчик сделал на этом карьеру, и делать это он начал в три года. На своем Youtube-канале Райан делает обзоры различных игрушек, и это пользуется очень большой популярностью. Недавно он занял восьмое место в ежегодном списке самых высокооплачиваемых звезд YouTube в мире по версии журнала Forbes — его влог оценили в 11 миллионов долларов.

Q Это анонимный пользователь, и он появился на сайте 4chan в октябре прошлого года. Он писал о том, что Дональд Трамп — тайный гений, а его противники Хилари Клинтон Барак Обама — злодеи. Он утверждал, что получал информацию от правительства США, и тысячи людей ему поверили.