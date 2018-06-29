Родить без разрывов: 8 способов подготовки

СодержаниеНемного анатомииЧто влияет на вероятность разрывов?7 способов защиты промежности к родам и в родахЧто помогает защитить промежность в родах?Методы подготовки промежности до родов

Роды — процесс не патологический, это правда. Ни одно животное не посещает курсы подготовки к родам, не учится правильно дышать, не закупает препараты и девайсы для подготовки промежности — они просто рожают, следуя инстинктам. В общем-то, если бы женщины могли поступать также, рожать было бы намного проще. Но тогда мы бы все еще жили в каменном веке: современная цивилизация подавляет часть основных инстинктов, предлагает массу вариантов для замены паттернов поведения, да и просто окружает будущую мать различными вещами, а также вкусными, но «неестественными» для рожениц продуктами.

В таких условиях лучше не следовать «инстинкту» съесть на ночь тазик черешни, а полагаться на мнения специалистов. Особенно в вопросах правильной подготовки тела к родоразрешению. MedAboutMe рассказывает, как советуют готовить промежность к родам в различных источниках, сколько стоит надувной баллон для тренировки влагалища, и что на самом деле стоит предпринимать, чтобы избежать разрывов.

Немного анатомии

Если посмотреть картинки в анатомическом учебнике, то станет ясно, что промежность находится между лобком и копчиком. Второе название промежности — тазовое дно, несколько слоев мышц тазового дна поддерживают внутренние органы внизу туловища. К промежности также относится влагалище, две пары половых губ, клитор, уретра и анус.

Если же спросить акушера-гинеколога, то к значимой в родах части промежности отнесут только небольшую площадь тазового дна, расположенную между вагиной и анусом. Именно ее подразумевают, говоря о разрывах или разрезах промежности. О ней мы и будем говорить.

В процессе появления на свет ребенок движется по родовым путям, достигая мышц и кожи промежности на последнем этапе прорезывания головки. Именно в этот период ткани тазового дня испытывают максимум нагрузки и могут ее не выдержать. Чтобы такого не случилось, эластичность, растяжимость тканей должна быть на очень хорошем уровне.

Что влияет на вероятность разрывов?

Будущие матери в основном знают о двух факторах, влияющих на риски разрыва промежности в родах: это генетически обусловленная эластичность тканей и дородовая подготовка. Но ими риски не ограничиваются.

Эластичность тканей, как на момент родов, так и наследственная, конечно, имеет важное значение. Но влияют на вероятность разрывов также:

размер малыша, в основном — его головки и плечевого пояса. Он зависит и от сроков, и от питания мамы, ее состояния здоровья, генетики, очередности родов и множества других факторов. Чем больше ребенок — тем выше вероятность разрывов; скорость родоразрешения: при быстрых и, тем более, стремительных родах шансы уцелеть значительно ниже; предлежание плода: головное, тазовое, патологическое, когда, к примеру, ребенок идет с вытянутой у головы ручкой; рацион питания: действительно, есть продукты, улучшающие эластичность тканей, а есть — ухудшающие. Их список аналогичен тому, что советуют дерматологи и косметологи для продления молодости кожи: больше натуральных овощей и масел, меньше мяса, полуфабрикатов, сладостей; срок родов. Если роды преждевременные — риски выше, каким бы нелогичным это не казалось. Да, малыш при досрочном появлении на свет рождается меньше доношенного, но к концу беременности организм мамы сам дополнительно готовится к родам, и к 37-38 неделе эластичность тканей резко возрастает; последний, но не менее важный фактор: квалификация персонала в родах и способность роженицы следовать указаниям. Порвать ткани можно за 2-3 мощные потуги, достаточно тужиться там, где надо продышать потугу. 7 способов защиты промежности к родам и в родах

Среди способов подготовки и защиты тканей промежности есть как проверенные и подтвержденные специалистами, так и старинные, которым следовали акушерки и повитухи еще в средние века, а также суперсовременные варианты. Рассмотрим все методики, начиная с тех, к которым можно не готовиться заранее.

Что помогает защитить промежность в родах? Роды в воду

Как утверждают австралийские акушеры, водные роды — весьма эффективный способ защитить промежность от разрывов. Статистика также подтверждает: если часть периода родоразрешения женщина провела в ванне, и травм, и необходимости в эпизиотомии регистрируется меньше. При этом рожать лучше «на суше».

Австралийские роддома в основном оснащены ваннами в родильных блоках для естественных родов. Водные процедуры во время схваток снижают болевые ощущения, но не только. Согласно руководителю Австралийского колледжа доул Рене Адар, «теплая вода смягчает промежность и расслабляет тело и разум женщины в родах».

Вывод: работает не столько вода в ванной, сколько умение расслабляться и концентрироваться на процессе. Хотя возможность полежать в теплой воде на схватках, по мнению попробовавших, тоже хороша. Если мама успевает дойти до ванны и способна в ней оставаться какое-то время.

Теплые влажные полотенца

Это довольно старый способ, использовавшийся еще русскими повитухами в банях: прикладывать к промежности влажную теплую ветошь в период прорезывания головки. Сегодня в роддомах акушеры по-прежнему надавливают, придерживают головку и помогают тканям растягиваться, как и в старые времена, но во полотенца и ветошь не применяют. Эффективность влажной ткани, таким образом, неизвестна, вероятно, срабатывал отвлекающий фактор, что помогало роженице расслабляться.

Вертикальные роды

Поза в родах, как утверждают многие акушеры, также играет значительную роль в защите промежности от разрывов. Исследования показывают: при стоящей, сидящей, коленной, полусидячей позах шансы на лучшее растяжение тканей возрастают. Этот вариант стоит проверить заранее: есть ли в роддоме возможность рожать в свободной позе, а также нет ли противопоказаний к такому поведению: при некоторых патологиях быстрый доступ к промежности для помощи маме и малышу важнее.

Спокойствие, только спокойствие

Иметь возможность подобрать врача не только с нужной квалификацией, но и подходящего по характеру будущей маме — бесценно. Контрол-фрикам и тем, кто склонен к панике, надо подобрать доктора, команды которого будут восприниматься с полным доверием. Если женщине нужно ободрение, чтобы чувствовать себя защищенной, с доктором также побеседовать заранее. В целом, в любой ситуации индивидуальный подход важен — он помогает матери слушать медиков и не вредить себе и ребенку. Это — самый достоверный и эффективный подход в подготовке к родам.

Методы подготовки промежности до родов Интимный массаж

Массаж — один из распространенных вариантов подготовки промежности, и массировать надо именно ее. С определенной долей вероятности регулярный массаж, который начинают при отсутствии противопоказаний делать с 34 недель, помогает защищать ткани влагалища и промежности от трещин и разрывов. Важно: хотя многие источники утверждают, что массировать начинать никогда не поздно и можно приступать к процедурам хоть прямо перед поездкой в роддом, регулярность — ключ к успеху. Любая женщина знает: если массировать и смазывать кремом кожу лица каждый день, результаты через сутки и через 2 месяца будут существенно отличаться. С промежностью все точно также.

Перед началом курса массажа стоит уточнить у гинеколога, нет ли противопоказаний (инфекций и патологий, угрозы преждевременных родов). А если планируется использовать натуральное масло из особо «модных и полезных растений», то стоит уточнить вероятность местной и общей аллергии. Жирорастворимый витамин Е в сочетании со стерильным (прокипяченным) оливковым или подсолнечным маслом действуют не хуже.

Промасливание

В целом если уже применяется массаж, в промасливании смысла нет. Более того: рекомендуемые жиры могут изменять флору влагалища и помогать размножаться различным патогенным микроорганизмам, а та же молочница в родах намного сильнее снизит эластичность тканей, чем кусочек масла сможет повысить за несколько недель. В целом эффективность способа эмпирически не доказана, а вот варианты, при которых масло во влагалище может навредить, вполне реальны.

Масло для массажа или «промасливания» можно взять с собой на роды. Во многих случаях акушерки не отказывают смазать кожу вокруг, промежность маслом для облегчения прорезывания головки. Хотя природа предусмотрела первородную смазку кожи ребенка для улучшения скольжения.

Важно: если вы не хотите, чтобы ребенка мыли сразу после родов (считается, что первородная смазка защищает кожу малыша, и ее стоит смывать только через несколько часов, а после родов достаточно промокнуть или обтереть младенца), от применения ароматизированных или специальных растительных масел стоит воздержаться.

Специальные баллоны для тренировки влагалища

Epi-no, «Эпи-нет», девайс с говорящим названием «нет эпизиотомии» предлагается будущим матерям в качестве особенного способа натренировать промежность. Это надувной баллон, который вставляют в вагину, и он помогает растягивать ткани и улучшать эластичность. Рожать надувной шарик несколько странно, но многие женщины клянутся, что это помогло им примерно понять, что же их ожидает.

Баллон, небольшая помпа и манометр — в целом все напоминает устройство для измерения давления с немного неправильной конфигурацией. Неделя за неделей его применяют для подготовки промежности, каждый раз немного увеличивая размеры баллона внутри. К концу курса они примерно соответствуют головке новорожденного.

Epi-No и похожие девайсы начинают использовать в последний месяц беременности. Производители утверждают, что это клинически испробованный и испытанный вариант подготовки промежности, который более эффективен, чем массаж, для улучшения эластичности тканей. Дополнительный бонус: он заранее дает возможность примерно понять, что будет в последний период родов, а значит, сохранять контроль лучше.

Несмотря на продвижение специальных устройств, специалисты скептически относятся к обещанному эффекту. Нет подтвержденных данных о снижении количества разрывов и эпизиотомии у тех, кто пользовался баллонами. Но нет и вреда. Более того, большинство отмечают два положительных момента: первый, как говорилось выше, это возможность эмоционально подготовиться заранее. Второй — то, что с устройством можно тренироваться в более плановом режиме: количество, продолжительность и схемы процедур расписаны заранее.

Опять же, как утверждают зарубежные пользователи, подобные девайсы (стоимостью около 200 долларов) помогают снижать уровень страхов и избежать паники в период родов. Что немаловажно для будущих матерей.

Помогает готовить промежность? Сомнительно.

Помогает подготовиться будущей матери к родам? Весьма вероятно.

Упражнения для мышц тазового дна Упражнения Кегеля, а также специальные занятия на укрепление мышц тазового дна — вот наиболее эффективный способ подготовки промежности по мнению самых авторитетных специалистов.

Комментарий экспертаКамиль Рафаэльевич Бахтияров, акушер-гинеколог, профессор, д.м.н.

Многие беременные женщины задаются вопросом: как подготовить промежность к родам, чтобы уменьшить опасность разрывов? Для начала хочу сказать, от чего в принципе зависит риск разрывов. Играют роль такие факторы, как:

эластичность тканей: она обусловлена генетически, а также на нее может повлиять срок родов. Если ребенок рождается в положенный срок, риск порвать промежность ниже, так как эластичность тканей этой области повышается после 37-38 недель; размер головы плода: чем крупнее малыш, тем больше риск получить разрывы; скорость прохождения ребенка по половым путям: чем стремительнее роды, тем больше риски. Здесь может хорошо помочь акушерка, руководящая действиями женщины.

А теперь расскажу о том, что можно предпринять, чтобы подготовить промежность и постараться родить без разрывов.

Во-первых, на протяжении всей беременности, если нет медицинских противопоказаний, нужно оставаться активной. Ходьба, плавание, йога, специальная гимнастика для беременных — все это должно быть в вашем арсенале постоянно. Желательно записаться на курсы подготовки к родам и выполнять упражнения под руководством тренера. Это позволит укрепить мышцы всего тела и хорошо подготовиться к нагрузке, которая предстоит во время родов.

Что касается укрепления непосредственно мышц промежности, то для этого также нужно регулярно выполнять определенные упражнения. В первую очередь это упражнения Кегеля на напряжение и расслабление интимных мышц. Есть немало вариаций этих упражнений, а выполнять их нужно каждый день, сидя или лежа. Кроме того, будет полезно такое упражнение как «бабочка» (в позе сидя на коврике соединить пятки и подтянуть их к промежности).

В дополнение к этому хочу повторить постулат о важности тщательного выбора врача и акушерки, принимающих роды. От их профессионализма тоже во многом зависит, насколько гладко и удачно все пройдет.

Заблаговременная подготовка к родам позволит избежать разрывов промежности и матки, что ускорит процесс восстановления женского организма после родовой деятельности. Однако если вам не удалось подготовиться к родам, выполняя специальные упражнения или массаж, не стоит бояться разрывов, ведь акушеры-гинекологи сейчас хорошо накладывают швы, которые быстро заживают. Кроме того, во время потуг врач следит за состоянием женщины и ее организма, поэтому в случае угрозы повреждения тканей он делает эпизиотомию. Ровные края разреза зашить гораздо проще, чем разорванные ткани. Разрывы после родов для ускоренного заживления повреждений можно обрабатывать ранозаживляющими средствами.

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