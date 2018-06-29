В Измайлове 1 июля пройдет фитнес-тренировка по зумбе

Бесплатные занятия для детей и взрослых пройдут в Измайловском парке.

Фитнес-клуб «С. С. С. Р. на Ткацкой» в первый день июля проведет на эстраде «Солнечная» Измайловского парка культуры и отдыха тренировку по зумбе. Участникам занятий организаторы рекомендуют прийти в удобной одежде, чтобы более качественно провести тренировку, ну и, конечно же, с хорошим настроением.

Стоит напомнить, что направление фитнес-тренировок зумба возникло недавно, но уже по всему миру успело завоевать признание многих людей. Те, кто открыл для себя этот вид физической активности, смог уже познать все его преимущества.

Зумба дает не только возможность желающим похудеть и создать тело своей мечты за счет стремительного сжигания калорий. Она заставляет работать все мышцы. Движения, помимо всего прочего, усваиваются и запоминаются очень легко. Во время тренировок каждый заряжается позитивом.

Начало тренировки в 14 часов.

В случае дождя мастер-класс может быть отменен!

Фото с сайта Измайловского парка