Непутевая мать залпом выпила бутылку пива, укачала ребенка и прославилась

Туристка из Австралии, отдыхавшая на Бали, прославилась в сети, выпив залпом бутылку пива и при этом держа в другой руке грудного плачущего ребенка. Об этом сообщает Daily Mai.

На ролике, который попал в интернет и стал вирусным, видно, как женщина стоит на веранде бара Single Fin с видом на популярный в Индонезии пляж, смотрит в сторону моря и, неуклюже пытаясь укачивать малыша, за раз выпивает 620 миллилитров пива.

Некоторые пользователи возмутились увиденным кадрам. «Когда уже компания Jetstar перестанет пускать на Бали долбанутых», — возмущались одни. Остальные похвалили женщину за ее усилия. «Ну, по крайней мере, она хотя бы знает, где ее дитя», — шутили другие.

Ранее в июне пассажирка самолета авиакомпании Spirit Airlines, который следовал из Хьюстона в Миннеаполис, устроила дебош на борту. Она вспылила, когда командир воздушного судна принял решение сесть в Рочестере из-за больной диабетом женщины, сообщает KAAL. Очевидцы сняли скандалистку на видео, которое быстро набрало вирусную популярность.