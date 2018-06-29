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Непутевая мать залпом выпила бутылку пива, укачала ребенка и прославилась
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Непутевая мать залпом выпила бутылку пива, укачала ребенка и прославилась 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Туристка из Австралии, отдыхавшая на Бали, прославилась в сети, выпив залпом бутылку пива и при этом держа в другой руке грудного плачущего ребенка. Об этом сообщает Daily Mai.
На ролике, который попал в интернет и стал вирусным, видно, как женщина стоит на веранде бара Single Fin с видом на популярный в Индонезии пляж, смотрит в сторону моря и, неуклюже пытаясь укачивать малыша, за раз выпивает 620 миллилитров пива.
Некоторые пользователи возмутились увиденным кадрам. «Когда уже компания Jetstar перестанет пускать на Бали долбанутых», — возмущались одни. Остальные похвалили женщину за ее усилия. «Ну, по крайней мере, она хотя бы знает, где ее дитя», — шутили другие.
Ранее в июне пассажирка самолета авиакомпании Spirit Airlines, который следовал из Хьюстона в Миннеаполис, устроила дебош на борту. Она вспылила, когда командир воздушного судна принял решение сесть в Рочестере из-за больной диабетом женщины, сообщает KAAL. Очевидцы сняли скандалистку на видео, которое быстро набрало вирусную популярность.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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