Дискуссия о доступности: что говорят болельщики о русских девушках?

Российский мундиаль вызвал громкую дискуссию в рунете на тему доступности и развязности русских девушек, особенно в отношении гостей из-за рубежа, которых в столице — полчища. Но так ли это?

Ни одна девушка не призналась мне в том, что хотела бы познакомиться с иностранцем. Наверное, это менталитет — проявить целомудрие, если спросят. Будем считать, что эта эффектная блондинка пришла на Никольскую случайно, в случайном вечернем туалете.

Иностранцы, загорелые мачо, стоят группками и не стесняются свистеть и цокать вслед. Это подобие флирта никого не смущает. Но будет ли продолжение? Завожу беседу с мексиканцем Алехандро и по итогу понимающе хлопаю по плечу:

«Мы скачали приложение для знакомств Tinder. Мы связались с несколькими девушками, но они оказались слишком робкими, что ли. Мы договорились о двух свиданиях, но они просто взяли и не приехали».

У рыжего француза Жюля горят глаза: русские девушки для него — почти что трофей. Правда, пока недостижимый:

«Я хотел бы завести парочку интрижек, да я здесь, собственно, поэтому — моя команда и русские девушки. Это моя мечта — познакомиться с русской. Я пытаюсь пить в барах, я пытаюсь подавать им знаки, улыбаюсь, подмигиваю».

Кажется, именно французские гусары русским девушкам не дают прохода. Сработал бы такой напор на родине? Вопрос. А в Москве один из фанатов был крайне настойчив. Не вышло, рассказывает москвичка Наташа:

«Например, был один француз, который провожал нас, преследовал до метро и пытался убедить нас на некоторые вещи, «не хотите ли вы провести ночь», мягко говоря. Был готов показывать свои обнаженные фотографии. Мы не сдались».

А вот у загорелого мексиканца Педро совсем другой опыт. Он был и в Ростове, и в Екатеринбурге и с довольным видом рассказывает о темпераментных россиянках:

«Когда они нас увидели, сразу пошли следом, хотели провести с нами время. Подходили близко, танцевали и даже целовали».

А как же романтика? История австралийца Брэдли тронула всех, кто стоял и слушал нашу беседу на Никольской:

«Я был на матче Бельгия — Тунис и там встретил волонтера FIFA, она задала мне пару вопросов про Кубок мира, про Россию. Мы подружились, нашлись в Instagram. Пару дней назад мы вместе пошли в бар, болтали о всяких русских шутках. И завтра я встречусь с ней снова. Она прекрасна, просто прекрасна».

Роман россиянки с иностранцем — это почти что шаблон. А не рискнуть ли русскому парню подойти и познакомиться с загорелой девушкой, к примеру, из Перу? О своем опыте рассказывает москвич Михаил:

«Это довольно-таки сложно, потому что все девушки приезжают со своими мужьями, парнями. А в целом, да, возможность есть у того, кто хочет, допустим, проходя по улице. У нас с ребятами это случилось, когда мы проезжали в такси мимо другого такси, которое было полно иностранцев. Ребята обменялись с ними номерами, довольно-таки позитивно все прошло, без каких-либо проблем. По сути, ничем не отличается от знакомства с русской девушкой».

Кто-то в соцсетях уже предлагает объявить бойкот русским девушкам. Многих возмущают откровенные фото с иностранцами. Хотя, как признаются сами гости столицы, дальше совместных селфи дело обычно не идет.