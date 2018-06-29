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В Астраханской области участковый вместе с сотрудниками Росгвардии разыскали пропавшую пенсионерку
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В Астраханской области участковый вместе с сотрудниками Росгвардии разыскали пропавшую пенсионерку 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В органы внутренних дел обратилась жительница г. Ахтубинска 1979 года рождения, сообщившая о том, что днём ранее из дома ушла её 68-летняя мать, которая до сих пор не вернулась. Как выяснилось, у неё периодически происходят провалы в памяти.
Ориентировки с фотографиями пропавшей были переданы всем наружным службам, задействованным в системе Единой дислокации нарядов ОМВД России по Ахтубинскому району и территориального подразделения Росгвардии. Вскоре участковый уполномоченный полиции совместно с сотрудниками вневедомственной охраны установили местонахождение пенсионерки.
Стражи порядка нашли её в жилом секторе на улице Бебеля. Противоправных действий в отношении женщины не совершалось. Её доставили домой к дочери.
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