«Будь достойным мужчиной»: Рудковкая поздравила сына от Батурина с 16-летием

Супруга Олимпийского чемпиона Яна Рудковская не забыла поздравить старшего сына Николая, которого она родила в браке с российским предпринимателей Виктором Батуриным , с 16-летием. По мнению музыкального продюсера, будучи еще подростком, юноша вступил во взрослую жизнь. На правах родительницы, Яна Рудковская поделилась с поклонниками наставлениями, которыми увещевает наследника именитой фамилии.

«С днем рождения, Колюня! Вот и стал ты 16-летним молодым человеком! Хочу пожелать тебе быть достойным мужчиной и идти к своей цели, через тернии к звездам, а мы твои близкие всегда рядом, люблю тебя», — написала в своем микроблоге Рудковская.

Ни для кого не секрет, что развод с Виктором Батуриным дался нелегко, светской львице пришлось бороться за право видеть своих детей. Старшего сына предпринимателя Андрея, юноше в этом году исполнится 17 лет, от второй жены Батурина Юлии Салтовец , Яна воспитывала, как своего собственного. В 2002 году на свет появился общий ребенок пары — сын Николай.

В 2008 году Яна Рудковская и Виктор Батурин подали на развод. Спустя год светская львица вышла замуж за олимпийского чемпиона Евгения Плющенко . Пара воспитывает 5-летнего сына Сашу. В 2017 году супруги решили скрепить свой брак пред Богом, пройдя обряд венчания в храме. Поклонники Яны Рудковской отметили, что 16-летний Николай, как две капли воды похож на своего отца Виктора Батурина. Светская львица трепетно относится к своим детям, однако при этом, старается воспитать их достойными людьми. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1811790459368173553_331286351"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.178125)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.178125)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

«Яна умница. Таких мальчишек вырастила хороших. Поздравляем и маму и сына!», «Очень красивый парень», «Похож на папу!», «Поздравляю! Красивый мальчик», «С днем рождения! Приятный молодой человек!», «Яночка! Какой же красавчик вырос! А сколько всего пережил? Слава Богу, что не ожесточился и у вас все хорошо!», «С днем рождения сынули! Пусть Николай будет счастлив! Успехов ему в жизни! Мамина гордость и очарование!», — отметили поклонники.