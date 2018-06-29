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Вокалистке группы The Pussycat Dolls исполнилось 40 лет
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Вокалистке группы The Pussycat Dolls исполнилось 40 лет 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Певица Николь Шерзингер отмечает 40-летие. У рождённой в США артистки смешанное происхождение. В роду у мамы — гавайцы и украинцы, а фамилия её бабушки — Минченко. В 2001 году Николь приняла участие в музыкальном телевизионном шоу Popstars, которое принесло ей славу. Позже она присоединилась к набирающей популярность группе The Pussycat Dolls. За пределами США Шерзингер стала известна в 2005 году после взлёта на первые строчки мировых чартов хитов коллектива Don’t Cha и Buttons. Как призналась Шерзингер в одном из интервью, с детства она была очень стеснительной и пение стало её «дорогой общения» с миром.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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