Ещё
Ник Джонас отправился в Индию с Приянкой Чопра и познакомился с ее семьей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ник Джонас отправился в Индию с Приянкой Чопра и познакомился с ее семьей 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Похоже, отношения Приянки Чопра и Ника Джонаса достигли нового уровня под названием «знакомство с родителями». Вместе с актрисой певец отправился к ней на родину, в Индию, где действительно познакомился с мамой Приянки.
Напомним, что Приянка Чопра с семьей Ника Джонаса уже знакома — пару недель назад певец появился в сопровождении актрисы на свадьбе своей кузины в Атлантик-Сити, где в числе гостей присутствовали также его старший брат, Кевин Джонас, с женой. Ник и Приянка по-прежнему не торопятся подтверждать публично, что являются парой, но, впрочем, после всего перечисленного никаких подтверждений уже не нужно — поступки влюбленных говорят сами за себя.
Первые слухи о том, что Приянка Чопра и Ник Джонас встречаются, появились еще в прошлом году благодаря их совместному появлению на Met Gala 2017, но лишь в 2018 звезды все чаще начали появляться вместе на публике.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Фото: Найл Хоран и Джейми Дорнан на благотворительном приеме для сбора средств на борьбу с раком Звезда «Ходячих мертвецов» Чендлер Риггз рассказал, кого убил Ниган в альтернативном финале 6 сезона Линдси Лохан просит публику перестать припоминать ей прошлые ошибки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем китайцы покупают жен-рабынь13
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу16
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан30
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение