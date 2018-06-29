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Volkswagen объявляет конкурс для всех футбольных болельщиков!
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Volkswagen объявляет конкурс для всех футбольных болельщиков! 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Прими участие и выиграй поездку на Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020™!
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Сними на видео свой самый креативный пас на UEFA EURO 2020™Загрузи видео на наш сайт и в социальные сети с хештегами #пасболельщика #volkswagenUEFAEURO2020Собирай лайки и борись за призы
Выигрывай 3 поездки на Чемпионат Европы UEFA EURO 2020™ в Санкт-Петербурге …а также наборы болельщиков!
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"Автоцентр Сити — Каширка"
Официальный дилер Volkswagen
Адрес: Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км
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