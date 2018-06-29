Volkswagen объявляет конкурс для всех футбольных болельщиков!

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Выигрывай 3 поездки на Чемпионат Европы UEFA EURO 2020™ в Санкт-Петербурге …а также наборы болельщиков!

Делай как мы! Делай лучше нас!

Узнай подробности, позвонив нам по телефону: +7 (495) 741-45-45 И становись участником конкурса прямо сейчас

"Автоцентр Сити — Каширка"

Официальный дилер Volkswagen

Адрес: Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км