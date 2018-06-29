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Мужчины ответили на марафон про кавалеров-скряг историями про девушек-попрошаек
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Мужчины ответили на марафон про кавалеров-скряг историями про девушек-попрошаек 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Мужчины решили ответить на флешмоб девушек, которые ранее поделились спорными историями про прижимистых кавалеров и вызвали бурные споры о том, должен ли мужчина платить за дам на свиданиях. Пользователь Twitter под ником @D0CT0EBCKNN попросил подписчиков вспомнить аналогичные случаи с девушками-попрошайками.
Молодой человек сначала рассказал о ситуации товарища, который отдал всю зарплату за полгода своей девушке на учебу в другой стране. Однако его возлюбленная взяла деньги, уехала и вышла там замуж.
Затем инициативу подхватили другие пользователи сети. Студент по имени Антон вспомнил, как девушка из параллельной группы попросила у него деньги в долг. Через несколько месяцев она удалила парня из друзей в социальных сетях, забыв про обязательства.
Другой поведал историю про свою коллегу, которая призывала молодых людей покупать ей дорогие вещи и украшения, чтобы «энергетически заряжать мужчину на дальнейший успех».
Пользователь под ником @AlcoHistory вспомнил случай из собственных отношений, когда его девушка попросила купить ей билеты на самолет и на концерт любимой группы. После похода на Depeche Mode она назвала парня «жлобом» и рассталась с ним.
Реакция мужской аудитории Twitter последовала на огромное количество историй девушек, которые активно комментировали пост пользовательницы под ником vos_yeux.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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