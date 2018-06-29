Московский зоопарк дал советы по вскармливанию летучих мышат

Выкармливать детенышей насекомоядных летучих мышей следует из шприца миксом из мучных червей с добавками. Об этом рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

«Российские летучие мыши питаются насекомыми. Однако случается, что крылатые зверьки, получая травмы или просыпаясь во время зимней спячки, попадают под временную опеку человека. Выкармливание осиротевших малышей требует особых навыков и диеты», — говорится в сообщении.

Как уточняется, сначала необходимо определить возраст летучей мыши. «Так, у взрослых зверьков мех густой и пушистый, в то время как у малышей он короткий шелковистый или отсутствует совсем. Так, детенышам в возрасте до трех недель требуется исключительно молочная диета, до шести — включение небольшого количества смеси из мучных червей, до семи — оба предыдущих типа питания и знакомство с живым кормом, а после — пища, полностью состоящая из насекомых», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что в клетке или инкубаторе всегда должна стоять емкость с водой, менять которую необходимо ежедневно. Если по какой-то причине питомец не может делать этого самостоятельно, первое время потребуется поить его из шприца без иглы или — в случае сильного обезвоживания — восполнять жидкость подкожно физраствором.

При кормлении зверька следует держать вертикально: спина упирается в средний и указательный пальцы, а большой фиксирует животное на груди под подбородком. «При этом подопечный обернут в ролл из ткани до уровня шеи. Такая позиция наиболее удобна и безопасна и для вас, и для зверька, а главное — помогает избежать его высвобождения и защитить вас от укусов. Если вы не привиты от бешенства, дополнительно надевайте перчатки», — подчеркнули в зоопарке.

Отмечается, что взрослым зверькам при временном содержании в неволе подойдет такой живой корм, как мучные черви, зофобас и сверчки. «Однако зофобас важно предварительно обезглавливать, чтобы избежать его укусов. Также можно выдавить немного внутренностей зофобаса, чтобы зверек почувствовал его запах и смог распробовать еду. Приучайте подопечного есть самостоятельно: поместите несколько мучных червей в широкую емкость с низкими бортами, после чего каждый раз подносите пинцет с кормом все ближе и ближе к миске, постепенно опуская его к ее дну. Вскоре зверек привыкнет находить пищу в ней без вашей помощи. Не забывайте подкармливать живой корм свежими овощами, чтобы крылатый подопечный получал вместе с ним необходимые витамины», — отметили в пресс-службе, добавив, что приблизительная норма для взрослого зверька — четыре-восемь зофобасов или от шести до 12 мучных червей.

«Выкармливание осиротевших малышей. Как уже говорилось выше, детенышам в возрасте до семи недель требуется молочная диета. Однако обычное молоко не подойдет, так как у летучих мышей хорошо усваивается лишь соевое или козье. Используйте любую детскую молочную смесь на основе сои или козьего молока.

Хорошо добавлять в смесь и свежее козье молоко», — уточнили в пресс-службе.